Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Elazığ istikametine giden Kemal Aslantürk idaresindeki 01 EY 040 plakalı Opel marka otomobil, Gölbaşı- Malatya karayolu 18. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Kemal Aslantürk ile yolcu olarak bulunan Özden Aslantürk yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha