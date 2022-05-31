Süs havuzlarında haşereler üredi

Adıyaman şehir merkezinde bulunan süs havuzlarında haşereler (kurtçuklar) üremeye başladı.

Hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıktığı Adıyaman’da süs havuzlarında haşereler (kurtçuk) üremeye başladı. Gölbaşı Caddesi, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bulunan süs havuzlarında ortaya çıkan görüntüye vatandaşlar tepki gösterdi.

Belediye ekipleri tarafından süs havuzlarının temizlenmesini isteyen vatandaşlar, “Süs havuzunun içerisinde binlerce haşere üremiş. Suyun yüzeyinde ve içerisinde bu haşereler görülüyor. Havuzun suyunun değiştirilmemesi ve temizlenmemesi nedeniyle üreyen haşereler mahallede sivri sinek ve diğer haşerelerin artmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

iha