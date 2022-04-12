Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesi çerçevesinde Suriyeli ailelere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Suriyeli çocukların Türkiye’ye uyum sağlamaları, kayıp bir kuşağın oluşmasının önüne geçilmesi, her kademedeki eğitime erişimlerinin sağlanması için aileleri eğitim fırsatlarından haberdar etmek amacıyla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile proje çerçevesinde toplantı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, birim müdürleri ve Suriyeli aileler katıldı. Toplantıda eğitim ve öğretimin öneminin içerdiği sunumlar ve slayt gösterileri gerçekleştirildi.

iha