Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.444,64
ALTIN
1.018,18
DOLAR
18,59
STERLİN
21,10
EURO
18,41

Suçlular asayiş şube polislerinden kaçamıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde suçlulara göz açtırılmıyor.

04 Ekim 2022 Salı 14:41
3 Okunma
Suçlular asayiş şube polislerinden kaçamıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde suçlulara göz açtırılmıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri ile resmi ekipler tarafından yapılan şok uygulamalar neticesinde çok sayıda suç aleti, aranan şahıs ve çalınan malzemeler ele geçirildi.

Eylül ayı içerisinde yapılan şok uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet çalıntı motosiklet, 18 adet tescilsiz motosiklet ile çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 45 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. Yunus timleri ile resmi ekipler tarafından çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev
Çalıntı motosikleti Yunus polisleri buldu
Çalıntı motosikleti Yunus polisleri buldu
devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adıyaman’da yakalanan zehir taciri tutuklandı
Adıyaman’da yakalanan zehir taciri tutuklandı
Amatör Spor Haftası tören ile başladı
Amatör Spor Haftası tören ile başladı
Müdür Aşcı, köy okullarını inceledi
Müdür Aşcı, köy okullarını inceledi
Tekstil firmalarına “Çırakbul web” uygulamasının tanıtımı yapıldı
Tekstil firmalarına “Çırakbul web” uygulamasının tanıtımı yapıldı
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı
Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı
Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı
Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı
Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı
Adıyaman’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
Adıyaman’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
İl Genel Meclisinden ‘Tekstil Kent’ Projesine destek
İl Genel Meclisinden ‘Tekstil Kent’ Projesine destek
Adıyaman Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleşti
Adıyaman Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleşti
Osmaniye’den gelip Adıyaman’da dilenen 15 şahıs yakalandı
Osmaniye’den gelip Adıyaman’da dilenen 15 şahıs yakalandı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Banka güvenlik görevlisine saldıran 3 şahıs tutuklandı
Banka güvenlik görevlisine saldıran 3 şahıs tutuklandı
Park halindeki otomobile ateş edildi
Park halindeki otomobile ateş edildi
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı
Adıyaman hayvan pazarına giden yol genişletiliyor
Adıyaman hayvan pazarına giden yol genişletiliyor
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılış töreni yapıldı
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılış töreni yapıldı
Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürü Baysal oldu
Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürü Baysal oldu
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2yaralı
Aysel Erdemoğlu Anadolu Fen Lisesi açıldı
Aysel Erdemoğlu Anadolu Fen Lisesi açıldı
Besni’de Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii ibadete açıldı
Besni’de Merinos Haci Mustafa Rabuş Camii ibadete açıldı
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin galibi ‘sarı’ liste
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin galibi ‘sarı’ liste
Adıyaman’da biyolojik çeşitlilik ve doğa turizmi etkinliği
Adıyaman’da biyolojik çeşitlilik ve doğa turizmi etkinliği
Baro seçiminde yeterli çoğunluk sağlanamadı
Baro seçiminde yeterli çoğunluk sağlanamadı
Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim