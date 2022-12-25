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STK'lardan Hazreti Peygamber'e hakaret eden öğretim görevlisine tepki - Videolu Haber

Adıyaman'da, Yeniler Topluluğu adıyla bir araya gelen STK'lar Peygamber'e hakaret eden öğretim görevlisine tepki gösterdiler.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
25 Aralık 2022 Pazar 19:31
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STK'lardan Hazreti Peygamber'e hakaret eden öğretim görevlisine tepki - Videolu Haber

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Uğur Kutay Hazreti Peygamber'e hakaret ettiği öne sürülmüştü.

Demokrasi Parkı önünde toplanan Yeniler Topluluğu adıyla Adıyaman'da bir araya gelen STK'lar Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Uğur Kutay'a tepki gösterdiler.

“Sadece Hz. Muhammed’e değil tüm Müslümanlara hakaret etmiştir”

Toplanan kalabalık adına açıklama yapan Muharrem Tamer,"Yıldız Teknik Üniversitesinde kendini bilmez bir öğretim görevlisi İslam Dininin Peygamberi, Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’i hedef almış, başta efendimize ve tüm Müslümanlara hakaret etmiştir” sözlerini kullanan Adıyaman Yeniler Topluluğu, “Yüce Rabbimizin sonsuz merhametinin yeryüzündeki tecellisi Peygamberimiz (sav), henüz yaşarken dahi kendisine hakaret eden ve zulmeden gafiller vardı. Şaşırmıyoruz ki bugün dahi onun çağrılarına kulaklarını körü körüne tıkayarak ona hakaretler eden cahiliye artıklarının küfürlerini sağa sola fütursuzca savurmalarına. Şaşırmıyoruz ki kalpleri katılaşmış zavallıların rahmet elçisinin müjdelerinden 1500 yıl önceki gibi korkmalarına. Ve şaşırmıyoruz ki vicdanlarını içlerinden söküp atmış olanların, Müslümanların vicdanını böylesine yaralamalarına. Yıldız Teknik Üniversitesinde kendini bilmez bir öğretim görevlisi, yalnız ülkemizin değil; koskoca bir gönül coğrafyasının inanç değerlerinin merkezini teşkil eden İslam Dininin Peygamberi, Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’i hedef almış, başta efendimize ve tüm Müslümanlara hakaret etmiştir" ifadelerini kullandı.

Tamer, "İslam, her zaman ve zeminde, barışın, birlikteliğin ve kardeşliğin öncüsü olmuş son hak dindir. İslam sadece Müslümanların değil tüm insanlığın adil bir şekilde var olabilmesinin teminatıdır. Dinimiz tüm insanlığı korurken, kendini bilmez bu şahsın dinimize saldırması asla kabul edilemez. Bizler; Barışın, aklın ve insanca var olmanın önündeki en güzel örnek, peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ile hakaret kelimesinin aynı cümlede kullanmasından dahi imtina ederiz" dedi.

"Özgürlük kisvesi altında dinimize dil uzatılması kabul edilemez"

Son olarak adı geçen öğretim üyesinin bulunduğu üniversiten atılmasını ve cezalandırılması için süreci takip edeceklerini bildiren Yeniler Topluluğu: “Farklı görüşler ve inançlar zenginliğimizdir diyerek birbirimize olan saygı ve hürmet sınırlarını korumak için elimizden gelen gayreti gösteririz. Lakin; özgürlük kisvesi altında dinimize dil uzatılması kabul edebileceğimiz bir olay değildir. Kutsal varlığımızı yok sayarak, dini değerlerimizi aşağılayan Yıldız Teknik Üniversitesinde halen görev yapan sözde öğretim görevlisi bu şahsın ne Yıldız Teknik Üniversitesi sınırları içerisinde ne de başka herhangi bir eğitim kurumunun yakınında dahi yeri yoktur. Zira sözde öğretim görevlisi bu şahıs temel insan haklarını kavrayamamış, mensubu olsun yahut olmasın her dine ve bu dinin değerlerine saygı göstermesi gerektiğini öğrenememiştir. En temel insan haklarını dahi kavrayamayan bu şahsın gençlerimize verebileceği hiçbir değer bulunmamaktadır. İslam dinine hakaret eden, biz gençleri baskı ve tahakkümle bu hakaretlerine maruz bırakan failin başta Yıldız Teknik Üniversitesinden atılması, sonrasında işlediği bu suçlardan ötürü cezalandırılması için gerekli tüm hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz” şeklinde konuştu.



Perre Haber Ajansı (PHA)

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