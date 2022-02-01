Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarında sürdürülen haşereyle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle mevsim gereği sivrisinek üreme alanlarında yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen park ve bahçeler müdürlüğü yetkilileri, hedeflerinin bu yaz haşeresiz bir yıl geçirmek olduğunu söyledi.

Adıyaman Belediyesi olarak haşereyle mücadele çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüklerini de dile getiren yetkililer, “Vatandaşlarımızın sivrisinekten uzak bir yaz geçirmesi için şehrimizin birçok noktasında ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmaları yürüten ekiplerimiz, sıcakların artması ile birlikte üremeye başlayan sivrisinek ve karasinek larvalarının oluşumunu engellemek için çalışmalarına aralıksız devam edecek” diye konuştu.

iha