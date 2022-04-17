Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84

Sınır ötesinde görev yapan kahramanın oğlundan ilginç istek

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kendisine sosyal medya üzerinde mesaj atarak evine davet eden ve babası Suriye’de görev yapan Kahraman Mehmetçiğin oğlu Ömer Asaf’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

17 Nisan 2022 Pazar 14:16
6 Okunma
Sınır ötesinde görev yapan kahramanın oğlundan ilginç istek

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kendisine sosyal medya üzerinde mesaj atarak evine davet eden ve babası Suriye’de görev yapan Kahraman Mehmetçiğin oğlu Ömer Asaf’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, halkla iççice olmaya özel önem veren Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte kendisini sosyal medya aracılığı ile evine davet eden 5 yaşındaki Ömer Asaf’ı ve ailesini evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kendilerini polis üniforması ile karşılayan Ömer Asaf ve kardeşi Efe’yi kucaklayarak yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, çocuklara yanında getirdikleri oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Ömer Asaf ve Efe’nin annesi ile bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, “Ömer yavrumuz bizleri sosyal medyadan evine davet etti. Bizlerde Ömer’in isteğine kayıtsız kalmadık. Geleneksel değerlerimizi korumak ve yaşatmak kadar günün gelişen ve değişen iletişim kanallarını da takip ediyor ve kullanıyorum. Bugün Ömer Asaf evladımızın sosyal medya üzerinden yaptığı davetini kırmayarak eşimle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizler günün her saati vatandaşın bize ulaşması için kullanabileceği tüm kanalları açık tutuyoruz. Gönül kapımız da makam kapımız da tüm samimiyetimizle herkese açıktır. Bu vesileyle bizi evlerine davet eden Karatepe ailesine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyor, Ömer Asaf ve kardeşi Efe’ye başarılarla dolu, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Ömer Asaf ve Efe’nin annesi ise, Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 17.04.2022 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi
Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi
Milletvekili Ahmet Aydın köylülerle buluşuyor
Milletvekili Ahmet Aydın köylülerle buluşuyor
Adıyamanspor, BAL’a yükseldi
Adıyamanspor, BAL’a yükseldi
Sevgi evleri çocukları Vali Mahmut Çuhadar’ın misafiri oldu
Sevgi evleri çocukları Vali Mahmut Çuhadar’ın misafiri oldu
Adıyamanlı sporcular Balkan Şampiyonasından madalya ile döndü
Adıyamanlı sporcular Balkan Şampiyonasından madalya ile döndü
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adıyaman’da Ak Partililer iftarda bir araya geldi
Adıyaman’da Ak Partililer iftarda bir araya geldi
Kahta’daki don bademlere büyük zarar verdi
Kahta’daki don bademlere büyük zarar verdi
Adıyaman’da Turizm Haftası kutlanıyor
Adıyaman’da Turizm Haftası kutlanıyor
Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da ‘Gezegenimizi koruyalım’ projesi
Adıyaman’da ‘Gezegenimizi koruyalım’ projesi
Ergin ve beraberindekiler ATSO’yu ziyaret etti
Ergin ve beraberindekiler ATSO’yu ziyaret etti
Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Engelli ve yaşlılara evde tıraş hizmeti devam ediyor
Engelli ve yaşlılara evde tıraş hizmeti devam ediyor
Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı
Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı
Gençlik merkezi olmayan ilçe kalmıyor
Gençlik merkezi olmayan ilçe kalmıyor
Türk Kızılay’ından mahalleye iftar yemeği
Türk Kızılay’ından mahalleye iftar yemeği
Annesi trafik kazasında ölen yavru sincaba şefkat eli
Annesi trafik kazasında ölen yavru sincaba şefkat eli
Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor
Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor
Vali Çuhadar: “Turistleri tarihe yolculuk, doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz”
Vali Çuhadar: “Turistleri tarihe yolculuk, doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz”
Adıyaman’da çiftlik yangını
Adıyaman’da çiftlik yangını
Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması
Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması
Başkan Kılınç, Kapcami Mahallesinin sorunlarını dinledi
Başkan Kılınç, Kapcami Mahallesinin sorunlarını dinledi
Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı
Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı
Kavak ağacı çatıya düştü
Kavak ağacı çatıya düştü
Çarşı ve mahalle bekçileri gece uygulamalarını sürdürüyor
Çarşı ve mahalle bekçileri gece uygulamalarını sürdürüyor
Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi
Şampiyon sporcular Rektör Turgut ile bir araya geldi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim