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Sincik’te koordinasyon ve değerlendirme toplantısı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında Sincik ilçe koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

20 Mart 2022 Pazar 12:23
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Sincik’te koordinasyon ve değerlendirme toplantısı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında Sincik ilçe koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında Sincik ilçesinde düzenlenen toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti Sincik ilçe Başkanı Fikret Öksüz, STK temsilcileri katıldı.

Sincik Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleşen ve ilçenin enerji, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür, çevre ve şehircilik gibi birçok konuların konuşulduğu toplantıda hizmetlerin koordineli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “İlçelerimizde düzenlediğimiz koordinasyon toplantıları ile sorunları yerinde tespit ederek, yerinde çözülecek olanları hemen koordine edip çözüm yolunda gayret sarf ediyoruz. Bu toplantılar sayesinde verimli sonuçlar elde etme imkanı buluyoruz. Bugün ise Sincik ilçe koordinasyon toplantımızı icra ettik. Toplantımızda ilçe yöneticilerimizden, STK’lardan ve vatandaşlarımızdan aldığımız öneri ve tavsiyeleri önceliğine göre değerlendirerek çözümü üzerine istişarelerde bulunduk. Toplantımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında hizmet ve eser siyaseti ile gittiğiniz her yerde, baktığınız her tarafta AK Parti hükumetinin mührü olduğunu söyleyerek, “Sincik ilçe koordinasyon toplantısını icra ediyoruz. İlçemizin ihtiyaçları ve gerekenleri yerinde ele alıyor ve çözümü için istişare ediyoruz. Her şey Adıyaman’ımız için diyerek tevazu, samimiyet ve gayret ile hem Ankara’da hem de Adıyaman çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bu toplantıda ilçemizin sorunlarını belirleyip notlarımızı alıyor ve en ivedi şekilde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Sincik ilçemiz bizim için çok özel bir konuma sahip. Daha önce gündemimize aldığımız doğalgazın temini noktasında ciddi bir mesafe aldık. İnşallah en kısa süre içerisinde doğalgazı Sincikli hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise iki gün önce il başkanlı toplantısı için Ankara’da olduklarını ve bu toplantıda Adıyaman’ın sorunlarını bire bir Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardığını belirterek, “Her zamanki gibi Ankara ziyaretlerimiz de oldukça verimli geçti. Genişletilmiş il başkanları toplantısında Adıyaman’ın başlıca sorunlarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aktarma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımızın Adıyaman özelinde ifade ettiğimiz konulara hassasiyetle yaklaştı. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla anında irtibata geçerek sorunların çözümü noktasında talimatları oldu. Yine TBBM Mili Savuna Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın öncülüğünde bakanlıklar nezdinde görüşmelerimiz oldu. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum, 20 yıldır bu davanın yükünü omuzlarında taşıyan Milletvekilimiz Ahmet Aydın’ın tecrübe ve birikimlerini Ankara’da özellikle bakanlık ziyaretlerimizde, bakanlarımızın yoğun programları içerisinde Adıyaman heyetine gösterdiği ilgi ve alaka bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu görüşmelerimizle sorunlarımızı en kısa sürede çözüme kavuşturma imkanı elde ediyoruz. Bilindiği gibi dünyanın en büyük projelerinden biri olarak nitelendirilen 18 Mart Çanakkale Köprüsü’nün açılışı gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanını gönül köprüleri ile bağladık. Cumhurbaşkanımızın ulaşım ağı ile ilgili her konuşmasında Nissibi Köprüsünden bahsetmesi ise bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. İnşallah bu ve buna benzer eserleri Adıyaman’ımıza kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantı sonrası il protokolü ve heyet, ilçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: iha
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