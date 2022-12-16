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Sincik ve Samsat’ta meyve fidanı dağıtıldı

Adıyaman'ın Sincik ve Samsat İlçelerimizde meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilere toplam 29 bin meyve fidanı dağıtıldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
16 Aralık 2022 Cuma 22:03
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Sincik ve Samsat’ta meyve fidanı dağıtıldı

“Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yürütülecek olan projeler dahilinde dağıtılan fidanlar, Adıyaman Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından temin edildi.

Fidan bedellerinin yüzde 30‘u çiftçiler tarafından, yüzde 70‘i ise Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından karşılanıp çiftçiye hibe ediliyor.

Samsat'ta 6 çiftçiye 24 bin nar fidanı, Sincik'te ise 26 çiftçiye 5 bin badem fidanı 29 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Sincik ve Samsat ilçelerinde düzenlenen fidan dağıtım törenlerine Adıyaman Valisi Mahut Çuhadar, İl Müdürü Nurettin Kıyas, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve çok sayıda çiftçi iştirak etti.



Kaynak:PHA

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Sincik Ve Samsatta Meyve Fidanı Dağıtıldı
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