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Silah ticareti yapan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ruhsatsız tabanca ticareti yağan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

31 Aralık 2021 Cuma 11:16
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Silah ticareti yapan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ruhsatsız tabanca ticareti yağan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde E.Y., isimli şahsın Kahta ilçesinde ruhsatsız tabanca ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsın kullandığı araç, jandarma bölgesinde durdurularak arandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet av tüfeği ve 69 adet fişek ele geçirildi. Silahlara jandarma ekiplerince el konulurken E.Y., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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