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Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü

Adıyaman’da, seyir halindeyken alev alarak yanan motosiklet küle dönerken, yanan motosikletin sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 16:35
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Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü

Adıyaman’da, seyir halindeyken alev alarak yanan motosiklet küle dönerken, yanan motosikletin sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen plakasız motosiklet, Yeni mahallede seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanmaya başladı. Motosikletin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet hurda yığınına döndü. Polis ekipleri, motosikletini bırakarak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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