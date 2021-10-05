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Serhat Selçuk Nariçi adına 24 derslik okul yapılacak

Sri Lanka Şehidi Mühendis Yiğit Ali Çavuş adına Adıyaman merkezde 24 derslikli modern bir okul inşa ederek eğitme kazandıran özel bir firma, bu defa Serhat Selçuk Nariçi adına okul yapacak.

05 Ekim 2021 Salı 13:51
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Serhat Selçuk Nariçi adına 24 derslik okul yapılacak

Sri Lanka Şehidi Mühendis Yiğit Ali Çavuş adına Adıyaman merkezde 24 derslikli modern bir okul inşa ederek eğitme kazandıran özel bir firma, bu defa Serhat Selçuk Nariçi adına okul yapacak.

Özel firma 2019 yılında SRİ Lanka’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Elektik ve Elektronik Mühendisi Gölbaşılı Serhat Selçuk Nariçi adına Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul yaptırıyor. Firma tarafından yapılacak olan 24 derslikli Serhat Selçuk Nariçi İlkokulunun protokolü, valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve özel firmanın temsilcisi Ali Osman Bayraktar arasında imzalandı. Vali Mahmut Çuhadar ve Ali Osman Bayraktar arasında imzalanan protokol töreninde Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve diğer yetkililerde hazır bulundu. Her türlü sosyal donatıya sahip olacak 24 derslikli Serhat Selçuk Nariçi İlkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplamda 720 ilkokul ve 60 okul öncesi öğrencisine eğitim verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, çok amaçlı salon, kütüphane, mescit, kantin ve yemekhane, idari odalar, rehberlik danışma odası, destek eğitim odası ve 3 adet ana sınıfı olacak.

Toplumsal sorumluluk anlayışıyla Adıyaman’da eğitime yaptıkları yatırımlardan dolayı firmaya teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “ Bugün devlet-millet işbirliğinin en güzel örneklerinden birini daha yaşıyoruz. Bugün yine bir hayır işi için toplanmış bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz salonun adını da hayır salonu olarak kurduk. Özel firmanın yetkilileri, 2019 yılında SRİ Lanka’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Elektik ve Elektronik Mühendisi Gölbaşılı hemşerimiz Serhat Selçuk Nariçi adına Gölbaşı ilçemizde 24 derslikli bir ilkokul yaptırıyor. Bugün bu protokolü imzalayacağız. Malumunuz olduğu üzere Serhat Selçuk Nariçi kardeşimiz 21 Nisan 2019 yılında SRİ Lanka’da gerçekleşen terör saldırısında şehit olmuştu. Serhat Selçuk kardeşimizin ismi bu okulda yaşatılacak. Her türlü sosyal donatıya sahip olacak 24 derslikli Serhat Selçuk Nariçi İlkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplamda 720 ilkokul ve 60 okul öncesi öğrencisine eğitim verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, çok amaçlı salon, kütüphane, mescit, kantin ve yemekhane, idari odalar, rehberlik danışma odası, destek eğitim odası ve 3 adet ana sınıfı olacak. Okulumuz 2022 yılında tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı destek olan firmaya çok teşekkür ediyorum. Bu bizler için çok değerli bir katkıdır. Allah bu tür hayırseverlerimizin sayısını artırsın” diye dedi.

Firma temsilcisi Ali Osman Bayraktar ise, “Bizler iki değerli çalışma arkadaşımızı SRİ Lanka’daki menfur terör saldırısında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onların adını doğdukları bu şehirde yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Gölbaşı ilçemizde Serhat Selçuk Nariçi adına yapacağımız bu okulun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yapacağımız bu okul daha bilinçli, daha çağdaş ve daha Atatürkçü gençlerimizin yetişmesine vesile olur” şeklinde konuştu. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ise, “Gölbaşı ilçemizde devlet bütçesiyle yapılmakta 6 okulumuz bulunuyor. Bugün protokolünü imzalayacağımız okulla birlikte 7. okulumuzun inşaatına başlamış oluyoruz. Buda ilçemizde özellikle fiziki alt yapı ile ilgili sorunlarımızı çözüme kavuşturacaktır. Bir taraftan devlet yatırımları bir taraftan da hayırseverlerimizin desteği ile büyüyen bir eğitim camiamız var. Valimize ve firma yönetimine ilçemizde eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Ali Osman Bayraktar’a Adıyaman Halk Eğitim Kurslarında yapılan bir adet Atatürk Portresi verdi.

Kaynak: iha
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