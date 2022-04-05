Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.328,06
ALTIN
912,43
DOLAR
14,72
STERLİN
19,33
EURO
16,15

Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına destek

‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesiyle Adıyaman’da ki sektör temsilcileri 11 bin kitap bağışında bulundu.

05 Nisan 2022 Salı 10:59
7 Okunma
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına destek

‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesiyle Adıyaman’da ki sektör temsilcileri 11 bin kitap bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan öğrencilerin ders saatleri dışında kalan vakitlerini okuyarak, araştırarak, kendilerini geliştirerek değerlendirmelerine katkı sunacak ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesinde Adıyaman’da sürdürülen hazırlık çalışmaları tamamlandı.

İhtiyaca yönelik atılacak adımların planlaması yapılarak ilimizde kütüphanesi olmayan 358 okul tespit edilerek, bu okullar için kütüphane donatım malzemeleri Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ‘Metal Teknolojileri Alanı’ ve ‘Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı’nda eğitim gören öğrenciler tarafından öğretmenleri gözetiminde yapıldı.

Bu çerçevede kütüphane kurulumu veya kütüphane yenilenmesine ihtiyaç duyulan okullara kütüphane yönetici masası, okuma masası ve sandalyeleri ile kitap raflarının üretimi mesleki ve teknik anadolu lisesi atölyelerinde gerçekleştirilerek tüm okullara kütüphane kazandırılarak kütüphanesiz okul kalmadı.

Donatımı tamamlanan kütüphanelerin kitapla buluşması çalışmasıyla veli, öğrenci, öğretmen ve hayırsever katkısının sağlanması için il genelinde ‘Kütüphaneler Kitap Dolsun, Herkes Okusun’ kitap toplama kampanyası başta olmak üzere çeşitli kampanyalar düzenlendi.

Kitap toplama kampanyalarından biri olan mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı çırak öğrencileri istihdam eden işletmelere yönelik başlattığımız ‘İş Dünyası, Okul Kütüphanelerini Kitapla Dolduruyor’ kampanyasıyla Adıyaman Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesinin yürüttüğü çalışmayla çırak öğrenciler istihdam eden özel sektör temsilcileri tarafından kampanyaya 11 bin kitap bağışı yapıldı.

Özel sektör temsilcileri tarafından bağışlanan kitapların teslim töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “Çocukların hayal gücünü, üretkenliğini, sorun çözme yetilerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz kampanya ile bizleri destekleyen özel sektör temsilcileri sayesinde çok kısa süre içerisinde 11 bin kitabın bağışlanmasında özveriyle çalışan okulumuz müdür yardımcılarından Fadime Ayaz başta olmak üzere okul idaresine ve sektör temsilcilerimize teşekkür ederim. Kitap okumanın öğrencilerimizi her yönden geliştiren bir alışkanlık olmasının yanında, teknolojinin olumsuz etkilerinden de koruyacağını düşünerek okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Yapılan bağışlarla birlikte İlimizde okul kütüphanelerimizdeki sayımızı çok kısa süre içerisinde 458 binden 1 milyon 226 bine çıkardık. İlimizde öğrenci başına düşen kitap sayısını da 2.8’den 7.8’e çıkarttık. Kitap toplama kampanyamız devam etmektedir. Ayrıca 60 bin öğrencimizin katıldığı kitap okuma kampanyamızda devam ediyor” İfadelerini kullandı.

Program, kitap bağışı yapan sektör temsilcilerine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı tarafından plaket verilmesiyle son buldu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı
Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı
İl encümenleri seçimle belirlendi
İl encümenleri seçimle belirlendi
Engelli çocuk darp edildi
Engelli çocuk darp edildi
Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu
Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu
İnsan ticareti ve emek sömürüsü konulu yarışma düzenlenecek
İnsan ticareti ve emek sömürüsü konulu yarışma düzenlenecek
Adıyaman’da akrabaların kavgasını polis ayırdı
Adıyaman’da akrabaların kavgasını polis ayırdı
Duvarı yıkılan aile yardım bekliyor
Duvarı yıkılan aile yardım bekliyor
Türkiye Şampiyonası’nda Adıyaman’ı temsil edecek
Türkiye Şampiyonası’nda Adıyaman’ı temsil edecek
Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı
Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı
Yüksekten düşen kadın ağır yaralandı
Yüksekten düşen kadın ağır yaralandı
Adıyaman’da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı
Adıyaman’da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı
AK Parti heyeti, muhtarlarla bir araya geldi
AK Parti heyeti, muhtarlarla bir araya geldi
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adıyaman’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Adıyaman’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı
Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı
Trafiği tehlikeye atarak dilenen çocuklar tek tek yakalanıyor
Trafiği tehlikeye atarak dilenen çocuklar tek tek yakalanıyor
Gölbaşı SHM’den Tut’ta ilk yardım eğitimi
Gölbaşı SHM’den Tut’ta ilk yardım eğitimi
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Adıyaman’da Musalla Camii ilk teravih namazıyla ibadete açıldı
Adıyaman’da Musalla Camii ilk teravih namazıyla ibadete açıldı
Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti
Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti
Rektör Turgut’un Ramazan ayı mesajı
Rektör Turgut’un Ramazan ayı mesajı
Adıyaman’da, halk oyunları müsabakaları düzenlendi
Adıyaman’da, halk oyunları müsabakaları düzenlendi
Öğrencilere özel imsakiye ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi
Öğrencilere özel imsakiye ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi
Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı
Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Otomobil takla attı
Otomobil takla attı
Mahalle esnafına alış veriş kartı desteği
Mahalle esnafına alış veriş kartı desteği
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim