Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş için Mevlid-i Şerif okundu

İzmir Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli iken eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-i Şerif okundu.

Şehit Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş’in ailesi tarafından Adıyaman merkeze bağlı Doyran köyünde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Vali Mahmut Çuhadar, milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş’in kardeşlerine başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

iha