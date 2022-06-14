Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu

Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, şahadetinin üçüncü gününde mevlidi şerifle anıldı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi Taziye Evi’nde düzenlenen mevlide Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazı sonrası başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi.

Programda aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için Allah’tan rahmet dilendi. Okunan mevlidi şerif sonrası protokol üyeleri Şehit Fuat Özer’in ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

iha