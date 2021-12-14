Şehit Fırat Demir mevlid-i şerif ile anıldı

2019 yılında Van’ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, şehadetinin 2. yılında mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’in ailesi tarafından düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerifin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Uzman Onbaşı Fırat Demir’in babası Mehmet Demir ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi.

iha