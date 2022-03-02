Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.980,23
ALTIN
874,40
DOLAR
14,08
STERLİN
18,83
EURO
15,65

Şarampole devrilen araç sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

02 Mart 2022 Çarşamba 15:13
11 Okunma
Şarampole devrilen araç sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Murat Vakkas Vakitbilir idaresindeki 27 AHV 603 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 13. Kilometrede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güz kursları devam ediyor
Güz kursları devam ediyor
Başkan Kılınç, ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı
Başkan Kılınç, ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı
Adıyaman’da mangala turnuvası düzenlendi
Adıyaman’da mangala turnuvası düzenlendi
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı
Av sezonu kapanıyor
Av sezonu kapanıyor
’Definename’ yoğun ilgi gördü
’Definename’ yoğun ilgi gördü
Kaymakam Demir, Şehit Enes Sarıaslan’ın ailesiyle bir araya geldi
Kaymakam Demir, Şehit Enes Sarıaslan’ın ailesiyle bir araya geldi
Gazeteci Erdal Özkaynar emekli oldu
Gazeteci Erdal Özkaynar emekli oldu
Kalbinde sıvı toplandı Adıyaman’da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kalbinde sıvı toplandı Adıyaman’da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
İl özel idaresinin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı
İl özel idaresinin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Muhtarlardan Müdür Ergüder’e plaket
Muhtarlardan Müdür Ergüder’e plaket
Adıyamanlı Milli Sporcu Dünya Şampiyonasına katılacak
Adıyamanlı Milli Sporcu Dünya Şampiyonasına katılacak
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
Adıyaman’da 28 Şubat söyleşisi
Adıyaman’da 28 Şubat söyleşisi
Güney Çevreyolunda çalışmalar hızla ilerliyor
Güney Çevreyolunda çalışmalar hızla ilerliyor
Adıyaman’da asfalt sezonunu başladı
Adıyaman’da asfalt sezonunu başladı
Adıyaman ‘erişilebilirlik’ birincisi oldu
Adıyaman ‘erişilebilirlik’ birincisi oldu
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Okul dergisi ‘İnşirah’ çıktı
Okul dergisi ‘İnşirah’ çıktı
AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kahta’da 28 Şubat konferansı
Kahta’da 28 Şubat konferansı
Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi
Başkan Dağtekin’den 28 Şubat açıklaması
Başkan Dağtekin’den 28 Şubat açıklaması
Samsatlı öğrenci dört yüzme kategorisinde birinci oldu
Samsatlı öğrenci dört yüzme kategorisinde birinci oldu
Alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı
Alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı
Baharın habercisi bademler çiçek açtı
Baharın habercisi bademler çiçek açtı
Başkan Aydın: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz”
Başkan Aydın: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim