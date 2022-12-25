SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu'ndan, Başkan Kılınç’a ziyaret - Videolu Haber

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Adil Konukoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ve oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan işadamı Konukoğlu, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a çalışmalarında başarılar diledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok kıymetli işadamı Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu bey bugün bizi ziyaret ettiler, kendilerine hem yaptığı nazik ziyaretten hem de ilimizde devam eden yatırımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç ve işadamı Konukoğlu, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.



Perre Haber Ajansı (PHA)