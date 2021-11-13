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Samsat’ta kurum amirleri eğitim için seferber oldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kurum amirleri eğitim kalitesinin yükseltilmesi için seferber oldu.

13 Kasım 2021 Cumartesi 13:06
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Samsat’ta kurum amirleri eğitim için seferber oldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kurum amirleri eğitim kalitesinin yükseltilmesi için seferber oldu.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Uzuntepe İlk ve Ortaokulunda başlatılan kurum amirleri ile öğrenci velilerini buluşturma etkinliğine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve diğer bütün kurum amirleri katıldı.

Her kurum amiri bir öğretmen ile birlikte yaptığı ev ziyaretinde, maddi ve manevi hane analizi yaparak, motivasyonu artırıcı ve eğitim bilincini pekiştirici yönlendirme yaptıktan sonra hanenin fiziki koşulları, ailenin ekonomik durumu ve sosyal yapısı, velilerin öğrencilere karşı tutumları, velilerin okul ile olan iletişimini içeren bir rapor tanzim edecek. Bu rapor ilgili kurumlar ile istişare edilerek yapılması gereken çalışmalar varsa harekete geçecek.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, projenin temel hedefinin aynı anda bütün okullarda kurum amirlerinin veliler ile buluşarak farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, "Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü öğrenci velileri ile buluşma programına başladık. İlçemiz kaymakamı ve bütün kurum amirler ile sahaya indik. Tek tek aileler ile buluşuyoruz. Her müdürümüz notlarını alacak ve gereği yapılacak. İnşallah öğrencilerimiz açısından faydalı bir çalışma olacak" dedi.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamasında, eğitim kalitesinin arttırılması bakımından önemli bir projeye başladıklarını, bu çalışmalar ile aile, öğrenci ve okul idaresinin yanı sıra kurumlar ile bir araya gelerek öğrenciye verilen değerin büyüklüğünü ortaya koymak istediklerini söyledi.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Bir milletin sahip olduğu en büyük zenginlik, iyi bir eğitim almış yetişmiş insanın varlığıdır. Öğrencilerimiz bu zenginliğin temelini oluşturmaktadır. Bu çocuklarımızın iyi eğitilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu amaçla sistemli bir şekilde kurum amirlerimiz ile velileri bir araya getirerek, öğrencinin daha iyi bir eğitim almalarını temin etmeye çalışıyoruz. Kurum amirlerinin raporları doğrultusunda yapılması gereken her ne varsa yapacağız ve ilçemizin eğitim kalitesini yükseltmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: iha
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