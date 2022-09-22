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Samsat’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.

22 Eylül 2022 Perşembe 13:38
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Samsat’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.

İlköğretim Haftası kutlama programı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın’ın Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk bırakılması, saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Yarımbağ İlk ve Ortaokulunda devam eden programda Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Akın konuşmasında eğitimin üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu olduğunu, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için millet olarak herkese sorumluluklar düştüğünü belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Daha sonra öğrenciler çeşitli şiirler okudu. Okul öncesi öğrencileri Tavşan Ronda isimli gösteri sundu. İkinci sınıf öğrencilerinin tiyatro gösterisinden sonra daha önce yapılan ses yarışmasında ilçe birincisi olan Diyar Ertan müzik dinletisi sundu.

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan ve kurum amirlerinin katıldığı program 5. Sınıf öğrencisi Ecrin Tepe’nin 1. Sınıf öğrencisi Alperen Tepe’ye bayrak teslimi ile sona erdi.

Kaynak: iha
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