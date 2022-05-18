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Samsat’ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası çerçevesinde Adıyaman’ın Samsat ilçesinde çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:49
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Samsat’ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası çerçevesinde Adıyaman’ın Samsat ilçesinde çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs’ın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Samsat Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü organizesinde bocce, masa tenisi, bilardo ve penaltı atışı yarışmaları yapıldı.

Samsat ilçesindeki kurumların katıldığı yarışmalarda masa tenisinde Samsat Devlet Hastanesi, bilardoda Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, penaltı atışlarında ise Samsat Kaymakamlığı birinci oldu.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve diğer bütün kurum amirlerinin katıldığı etkinliklerde dereceye giren kurumlara kupa ve ödülleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında takdim edilecek.

Samsat Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Yelken, düzenlenen sportif etkinliklerin bir şenlik havasında geçtiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Müdür Yelken, "Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan milli mücadelemizin 103. yıl dönümünü her zamandan daha fazla bir şevk ve heyecanla kutluyoruz. Ülkemizin geleceği gençlerimize emanettir. Bu nedenle tarihimizin önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs gençlerimize armağan edilmiş. Biz ilçe müdürlüğü olarak gençlerimizle birlikte bu haftayı dolu dolu geçirmek adına çeşitli sportif faaliyetler düzenledik. Bütün kurumlarımızın katılımı bizleri mutlu etti. Yaptığımız etkinliklerde dereceye giren kurumlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: iha
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