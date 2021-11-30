Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Samsat’ta 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı

Meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştiren ve Türkiye’nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Samsat ilçesinde çiftçilere 60 bin adet nar fidesi dağıtıldı.

30 Kasım 2021 Salı 09:14
2 Okunma
Samsat’ta 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı

Meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştiren ve Türkiye’nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Samsat ilçesinde çiftçilere 60 bin adet nar fidesi dağıtıldı.

Samsat ilçesinde arpa ve buğday başta olmak üzere klasik tarım yapılan arazilerin çoğu devlet tarafından verilen desteklerle meyveciliğe dönüştürülüyor. Çiftçilere verilen desteklerle ilçede ürün deseninden, üretim biçimine kadar ciddi bir değişim yaşanıyor.

Çiftçilerin gelirini artırmak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla Adıyaman Valiliği’nce Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında, İl Özel İdaresinin desteği ile Samsatlı çiftçilere 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı.

Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan nar üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor.

Nar fidanı dağıtım töreninde konuşan Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Adıyaman’da devam eden mevcut sulama projelerinin tamamen hayata geçirilmesi ile birlikte Samsat ilçesi başta olmak üzere üretim deseninde büyük değişikliklerin olacağını ve çiftçinin gelirinin artacağını ifade etti.

Samsat’ın her geçen gün geliştiğini ve üretim deseninin sürekli zenginleşerek değiştiğini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Samsat ilçesinde çok önemli yatırımlar yapıldı. 2017 yılı Mart ayında meydana gelen deprem sonrası Samsat ilçemizin yaraları hızlı bir şekilde sarılarak yeniden inşa edildi. Samsatlı kardeşlerimize hizmet etmekten büyük bir keyif alıyorum. Çünkü sürekli dua ve desteklerini yanımızda gördük. Samsat ilçemize bugüne kadar yapılması gereken ne varsa emin olun yapıyoruz. Samsat 2023 yılında yepyeni bir şehir olarak bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Bugünde çiftçilerimizin gelirini artırmak amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile çiftçilerimize bu yıl içerisinde 275 bin nar fidesi dağıtacağız. Sadece Samsat’a 60 bin adet nar fidesi dağıtacağız. Dağıtacağımız fidanlarla birlikte Samsat’ın nar alanında merkez üs haline geleceğine inanıyorum” dedi.

Son yıllarda Adıyaman’da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmelerin yaşandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimizin gelirinin artırılması amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ilimiz genelinde çiftçilerimize 275 bin adet nar fidanı dağıtacağız. Geçen yıl dağıttığımız fidanlarla birlikte bunların nerdeyse 100 bin adetini Samsat’a dağıttık. Geçen yıl 3.500 ekili nar alanımız varken bu yıl dağıttığımız fidanlarla birlikte bu sayı iki katına çıkmış oluyor. Devam eden sulama projelerimizden Koçali Barajı bittiğinde bu bereketli topraklarda belki de yılda 2 veya 3 ürün alacak çiftçilerimiz. Meyveciliği Geliştirme Projemizi destekleyen başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize, İl Tarım ve Orman Müdürümüze, İlçe Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nar fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere Nar fidanı dağıtımı yapıldı. Samsat ilçe merkezinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Mahmut Çuhadar’a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyareti
Koçali Barajı’nın sulama kanalı tüneline başlandı
Koçali Barajı’nın sulama kanalı tüneline başlandı
Milletvekili Aydın’dan Koçali Barajı açıklaması
Milletvekili Aydın’dan Koçali Barajı açıklaması
Vapurda tanıtım günlerine davet konseri
Vapurda tanıtım günlerine davet konseri
Öğrenciler trafik kurallarını öğreniyor
Öğrenciler trafik kurallarını öğreniyor
Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde
Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde
Kahta’daki fırıncılar düşük maliyetle un alabilecek
Kahta’daki fırıncılar düşük maliyetle un alabilecek
Başkan Dağtekin, Adıyaman’ın sorunlarını gündeme getirdi
Başkan Dağtekin, Adıyaman’ın sorunlarını gündeme getirdi
Osmaniye’den Adıyaman’a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı
Osmaniye’den Adıyaman’a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı
Milletvekili Tutdere’den 150 yataklı hastane inşaatı müjdesi
Milletvekili Tutdere’den 150 yataklı hastane inşaatı müjdesi
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Karapınar Mahallesinde kilitli parke taşı çalışması
Karapınar Mahallesinde kilitli parke taşı çalışması
Güney Batı Çevre Yolu hizmete girdi
Güney Batı Çevre Yolu hizmete girdi
Adıyaman FK- Sivas Belediye Spor: 3-1
Adıyaman FK- Sivas Belediye Spor: 3-1
Adıyaman’da 61 kişi terör suçundan hakim karşısına çıktı
Adıyaman’da 61 kişi terör suçundan hakim karşısına çıktı
Uslu’dan kuyumcu esnafına çağrı
Uslu’dan kuyumcu esnafına çağrı
Çaldıkları motosikletle fazla gidemediler: 2 gözaltı
Çaldıkları motosikletle fazla gidemediler: 2 gözaltı
Uyuşturucu suçundan adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı
Uyuşturucu suçundan adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı
Başkan Selçuk’tan süt fiyatlarıyla ilgili açıklama
Başkan Selçuk’tan süt fiyatlarıyla ilgili açıklama
Piyasaya sahte dolar sürme isteyen 2 kişi tutuklandı
Piyasaya sahte dolar sürme isteyen 2 kişi tutuklandı
Eğitimci Mehmet Aluç’un ilk kitabı İz Bırakanlar okurla buluştu
Eğitimci Mehmet Aluç’un ilk kitabı İz Bırakanlar okurla buluştu
Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Adıyaman’da
TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Adıyaman’da
Kaçak avlananlara geçit yok
Kaçak avlananlara geçit yok
Besni’de yoğun sis etkili oldu
Besni’de yoğun sis etkili oldu
Besni’de öğrencilere 10 bin 451 kitap desteği
Besni’de öğrencilere 10 bin 451 kitap desteği
Adıyaman Barosundan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması
Adıyaman Barosundan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı
Adıyaman’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kutlandı
Adıyaman’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kutlandı
AK Parti’den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması
AK Parti’den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim