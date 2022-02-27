Samsatlı öğrenci dört yüzme kategorisinde birinci oldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenimini sürdüren öğrenci, dört yüzme kategorisinde birinci oldu.

Adıyaman il genelinde yapılan okullararası yüzme yarışmasında Samsat Şehit Fırat Demir Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Buğlem Sultan Yavuz girmiş olduğu yüzme branşında 50 metre kelebek, 100 metre serbest, 200 metre karışık ve 200 metre serbest yarışmalarının tamamında birinci oldu.

Buğlem Sultan Yavuz isimli öğrenci bu skorların kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, yüzme dalında hedeflerinin çok daha büyük olduğunu, daha çok çalışarak çok daha iyi dereceler almak istediğini söyledi.

iha