Samsatlı çiftçilere Antepfıstığı eğitimi verildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde çiftçilere Antepfıstığı konusunda eğitim verildi.

Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsat Ziraat Odası Başkanlığı organizesinde, Ziraat Odası toplantı salonunda, Samsatlı çiftçilere Antepfıstığı hastalık ve zararlıları hakkında eğitim verildi.

Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılınç’ın verdiği eğitim sonrasında, katılım sağlayan 50 çiftçiye 2’şer adet Antefıstığı dal güvesi ile mücadele kapsamında funnel tipi feromon tuzağı dağıtıldı.

İlçe Müdürü Nevzat Kılınç yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde Antepfıstığında verimi arttırmaya yönelik Samsat’ta bulunan bahçeler için toprak ve yaparak analizleri yapıldığını ve yeteri kadar erkek aşı gözü dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Kılınç, "Çiftçilerimizi bilgilendirmek ve daha kaliteli ürün yetiştirebilmek amacıyla eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftçilerimizi ayrıca bahçelerinde ziyaret ederek gerekli teknik desteği sunuyoruz. Her konuda çiftçilerimiz bizlere başvurabilirler. Bütün ekibimizle daha iyi ürün yetiştirilmesi için destek sunmaya hazırız" diye konuştu.

iha