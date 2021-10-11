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Samsat’ın Kızılöz köy yolu asfaltlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kızılöz köy yolu tamamen birinci kat asfalt ile kaplandı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:41
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Samsat’ın Kızılöz köy yolu asfaltlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kızılöz köy yolu tamamen birinci kat asfalt ile kaplandı.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Kızılöz köy yolunun asfaltlandığı bildirildi. Uzun zamandır ulaşımda sıkıntılar yaşayan Kızılöz köy halkı yapılan 3 kilometrelik asfalt çalışması ile bu sıkıntıdan kurtuldu.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve SYDV Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte yapılan köy yolunda incelemelerde bulunarak, köy Muhtarı Bahattin Kuştepe’den yol ve yürütülen diğer çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler aldı.

Kaymakam Alemdaroğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kızılöz köy yolunun asfaltlanması ile birlikte köy halkı ve bu yolu kullanan diğer vatandaşların ciddi bir sıkıntıdan kurtulduğunu ifade etti.

Köy Muhtarı Bahattin Kuştepe ise yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde köye bir kültür evi kazandırıldığını, bu kültür evinin tefrişatının alındığını ve ayrıca yolunun asfaltlandığını belirterek, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: iha
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