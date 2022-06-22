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Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı

Adıyaman’ın Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı olarak hizmet verecek olan bina için temel atma töreni düzenlendi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 15:35
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Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı

Adıyaman’ın Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı olarak hizmet verecek olan bina için temel atma töreni düzenlendi.

2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen depremlerde ağır hasarlı duruma gelen Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının yerine yenisinin yapımına başlandı.

Binanın temel atma törenine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdülkadir Ceran, Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz ve diğer bazı kurum amirleri katıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, yaklaşık beş yıldır prefabrik binada hizmet veren İlçe Jandarma Komutanlığının, depreme dayanıklı, modern ve ihtiyaca cevap verecek bir binaya kavuşacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Temel atma töreninde kurban kesilerek dua yapıldı.

Kaynak: iha
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