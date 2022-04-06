Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret

8-12 Mart 2022 tarihleri arasında Batman’da gerçekleştirilen U18 Basketbol Şampiyonasında rakiplerini eleyerek bölge şampiyonu olan Yamanspor Kulübü Basketbol Takımı Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim etti.

Yamanspor Basketbol Takımının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Gençlerimizi elde ettiği bu sportif başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Böyle pırıl pırıl gençleri görmekten ve başarılarını duymaktan mutluluk duyuyoruz. Elde ettikleri bu başarı dolayısıyla Yamanspor Basketbol Takımı 12-16 Nisan 2022 tarihleri arasında Diyarbakır ilinde yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanmıştır.

Yamanspor Basketbol Takımının Batman’da olduğu gibi Diyarbakır’da da centilmenlik içerisinde bir müsabaka icra edeceğine inanıyor, sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

iha