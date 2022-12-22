Salıcı: Hyundai Otomotiv 60 gün içinde Adıyaman'da hizmete başlayacak

Hyundai Otomotiv’in Adıyaman’a açacağı Satış ve Servis Merkezi ile ilgili konuşan Z&S Uluslararası Danışmanlık-Otomotiv AŞ kurucusu Salıcı, “Kalitesini markasıyla tescillemiş olan Hyundai Otomotiv’in yaklaşık 60 gün içerisinde Adıyaman’da hizmete başlayacak olan Satış ve Servis Merkezinin açılışıyla ilgili hazırlıklarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Firmayla sözleşme protokolümüzü imzaladık, yasal prosedürler de çoğunlukla bitmiş durumda, inşallah pek yakında sizlerin de katılımıyla açılışımızı gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Önceki yıllarda Hyundai Satış ve Servis Merkezinin bağlı olduğu şirketin bilgilerine de başvuracaklarını belirten Salıcı, “Adıyaman kamuoyunun bildiği gibi firma daha önce Sayın Mustafa Sarıkaya’nın şirketi yönetimindeydi… Onların bu ticari faaliyeti terk etmesinin ardından bildiğiniz gibi Hyundai markamızın Adıyaman Satış ve Servis hizmetleri bir süre durmuştu. Bu vesileyle firmamızın Adıyaman’daki Satış ve Servis hizmetini uzun yıllar sürdürmüş olan Sayın Mustafa Sarıkaya ve tüm şirket çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Sarıkaya ve şirket yöneticilerinin bilgi ve tecrübelerine her zaman başvuracağımızı bilmenizi isterim” dedi.

Salıcı, Z&S Uluslararası Danışmanlık-Otomotiv AŞ Genel Müdürü olan Zeynep Salıcı’nın Adıyaman’da hizmete başlayacak Hyundai Satış ve Servis Merkezinin Genel Müdürü olacağını söyledi.