Saldırıya uğrayan yaşlı adam yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Karagöl Köyü meydana geldi.

M.A. (66), evine gittiği esnada kimliği belirsiz bir grup sopalı saldırısına uğradı. Vatandaşları durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken öğrenildi. Jandarma ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.