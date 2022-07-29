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Sağlık Müdürü Öz’den sıcak hava uyarısı

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, tarafından sıcak havalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

29 Temmuz 2022 Cuma 16:30
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Sağlık Müdürü Öz’den sıcak hava uyarısı

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, tarafından sıcak havalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Adıyaman’da her geçen gün artış gösteren hava sıcaklıklarının halsizlik, aşırı yorgunluk, güneş çarpması ve baş ağrısı gibi olumsuz etkilerinden dolayı risk grubunda bulunan her vatandaşı ayrı ayrı tehdit ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olmalarını isteyen Müdür Öz, “Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarının son günlerde yüksek derecelerde seyretmesi ile sağlık sorunları ile ilgili şikayetlerinde artışlar olmaktadır. Sıcak ve nemli hava, gün içinde nefes almayı zorlaştırmakla kalmayıp, pek çok hastalığa da zemin hazırlıyor.

Özellikle kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı azami dikkatli olmalarında belirtilen tedbirleri uygulamasında fayda var.

Özellikle kalp krizini tetikleyen kızartma, hamur işi ve aşırı kafein içeren içecekleri tüketmemeye özen gösterin. Alkolün kalp atışını ve tansiyonu yükselten etkisi bulunduğundan dolayı alkollü içeceklerden uzak durun. Sıcak havalarda aşırı terleme ile su kaybı artmaktadır. Bunun ile birlikte tansiyon düşmesi ve kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığı tetiklemektedir. Bu neden bol su için ve bunun için susamayı beklemeyin.

Özellikle güneşin yeryüzüne dik açıyla geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Belirtilen saatlerde çocukların da dışarda zaman geçirmemesi sağlanmalıdır.

Herhangi bir hastalığınız varsa ve ilaç kullanıyorsanız, ilaçlarınızı vaktinde almaya önem verin. Eğer kötü hissederseniz vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun.

Koyu renk giysiler güneş ışınlarını emerek vücut ısısında artışa neden olarak hastalıkları tetiklemektedir. Bu nedenle beyaz ve açık tonlardaki kıyafetleri tercih ediniz.

Sıcak altında uzun süreli kaldıktan sonra soğuk havuzlara girmek ve soğuk duş almak tehlikeli bir davranıştır. Bu nedenle ortam ısısına uyum sağlayana kadar soğuk sudan kaçınınız.

Klima kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. Özellikle sıcaklıkların çok yüksek olduğu zamanlarda eve girer girmez klima çalıştırılıp karşısında oturulmamalıdır. Ayrıca klima bakımlarının düzenli yapılıp, filtre temizliğine de ayrıca özen gösterilmelidir.

Egzersizlerinizi tek seferde değil hava sıcaklıklarının az olduğu sabah ve akşam saatlerinde kendinizi aşırı yormadan yapınız ve her spor sonrasında mutlaka bol su tüketin.

Güneş ışınları cilde zararlı olduğu kadar gözlere de zararlıdır. Güneş ışınlarının kuvvetli olduğu saatlerde UV koruması olan bir güneş gözlüğü tercih edilmesi, hassas cilt problemi olan kişilerin güneşin olumsuz etkilerinden koruyucu kremler kullanması gerekir.

Sıcak çarpması, özellikle tansiyon düşüklüğü ile ortaya çıktığında bilinç kaybı, bayılma, mide bulantısı, görme bozuklukları, kusma gibi sorunlara yol açabilir. Bu belirtilerin bir kişide görülmesi durumunda yapılması gereken en önemli şey, kişinin kan basıncı düzeyinin takibe alınması ve ilk yardım uygulamasıyla birlikte kişiye bol sıvı verilmesi. Bunlar yapıldıktan sonra kişinin hemen acil servise götürülerek ilgili hekime kontrol ettirilmesi sağlanmalıdır. Aşırı sıcaklıkların en çok kalp damar sistemi sorunu olanları, sıvı kaybı problemi yaşayanları, kilolu ve aşırı zayıf bireyleri olumsuz etkilemektedir.

Havaların Sıcak seyrettiği bu dönemde geçmeyen sürekli bir baş ağrısı, çift görme, sık kusma ve bulantı gibi belirtiler görüldüğünde derhal bir hekime başvurulmalıdır” diye konuştu.

Kaynak: iha
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