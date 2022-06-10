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Sağlık Müdürlüğü inşaat alanı toprakla dolduruluyor

Adıyaman’da eski 82. Yıl Devlet Hastanesi’nin yerine yapılması planlanan ancak ihalesi iptal edilen Sağlık Müdürlüğü inşaat alanı toprak ile yeniden dolduruluyor.

10 Haziran 2022 Cuma 18:34
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Sağlık Müdürlüğü inşaat alanı toprakla dolduruluyor

Adıyaman’da eski 82. Yıl Devlet Hastanesi’nin yerine yapılması planlanan ancak ihalesi iptal edilen Sağlık Müdürlüğü inşaat alanı toprak ile yeniden dolduruluyor.

Depremde yıkılma riski yüksek olduğu için yıkım kararı verilen İl Sağlık Müdürlüğü (Eski 82. Yıl Devlet Hastanesi) binası geçtiğimiz yıl yıkılarak yeni bina yapılması için ihaleye çıkmıştı.

Eski binanın yıkılarak yerine 4 bloktan oluşacak modern mimariyle bir bina yapılması için inşaat alanında çalışmalara başlanıldı. Toprak dolgu alınarak inşaatın temeli atılma aşamasına gelindi.

Ancak artan inşaat maliyetlerinin yükselmesi ve ihaleyi alan firmanın zarar edecek olmasından dolayı firma ihalenin iptal edilmesi için dilekçe verdi. Yüzde 15’ten az inşaat çalışması olduğu için yetkililer ihaleyi iptal etti.

İhalenin iptal edilmesiyle birlikte proje revize edildi. Yeni proje hazırlanması ve ihaleye çıkma sürecine kadar yetkililer inşaat alanının etrafını kapattı.

Hem inşaat alanının tehlike arz etmesi hem de zeminden çıkan su yun neden olduğu gölette sivrisinek lavralarının oluşması nedeniyle zemin dolgunun kapatılmasına karar verildi. Eski Valilik binasında devam eden meydan çalışmalarında ortaya çıkan topraklar, buraya boşaltılmaya başlandı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Buranın hem tehlike arz etmesi hem de çevreye zarar vermesi nedeniyle toprak dolguyla kapatılıyor. Yeni projenin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanılmasına kadar burayı böyle bırakamazdık. Hem çevredekilerin sağlığı hem de çocukların hayatını tehlikeye atmamak adına burası eski valilik binasından çıkan toprakla dolduruluyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: iha
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