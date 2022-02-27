Rektör Turgut’un Miraç Kandili mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Miraç Kandili münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Mehmet Turgut, yayımladığı mesajında, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade eden Miraç, biz Müslümanlar için manevi bir terfidir. Bu bilinçle idrak edeceğimiz Miraç Kandili, diğer kandil geceleri gibi insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir.

Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, Efendimizin kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalıyız. Manevi iklim olan Miraç Kandili’ni fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının daim olmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin daima canlı tutulmasına gayret göstermeliyiz.

Yüce Allah’a daha derin bir şükür imkanı bulacağımız, insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını umut ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Adıyamanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

iha