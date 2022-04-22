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Rektör Turgut’un 23 Nisan mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

22 Nisan 2022 Cuma 10:18
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Rektör Turgut’un 23 Nisan mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920’nin tarihimizin dönüm noktalarından biri olduğunu dikkat çerken rektör Turgut, “Millet Meclisinin kurulmasının akabinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye, her alanda büyük kazanımlar elde etmiş, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara ulaşmıştır. Bu büyük başarılara ulaşmasında tarihine, devletine, kültürüne sahip çıkan nesillerin varlığı çok etkili olmuştur. Ülkemizin zenginliği olan çocuklarımız ve gençlerimiz dinamizm, değişim ve ülkemizin her alanda gelişme gayretinin de en önemli kaynağı olmuştur. TBMM’nin kurulması ve bu özel günü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocuk Bayramı ilan etmesi, Türk ve dünya çocuklarına güzel bir armağan olmuştur. Bu armağanla, ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak çocuklarımıza, ülkemizin geleceği de emanet edilmiştir. Bu vesile ile, mutlu ve güçlü Türkiye ülküsünü kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak devreden çocuklarımızın ve ayrıca tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, tüm çocuklara sağlıklı, mutlu, barış ve kardeşlik dolu uzun ömürler diliyorum” dedi.

Kaynak: iha
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