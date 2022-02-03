Rektör Turgut’tan Regaip Kandili mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kandillerin, insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını arttıran çok özel geceler olduğunu vurgulayan Rektör Mehmet Turgut, Müslüman aleminin Regaip Kandilini kutladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, mesajında, “Bir kez daha hep birlikte Yüce Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Umuyor ve diliyoruz ki rahmet ve bereket aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili, acıları ve zor günleri geride bıraktığımız ve huzur içinde yaşayacağımız günlerin habercisi olacaktır. Manevi değeri yüksek olan bu gecede yaşadığımız üzüntüleri bir ve beraber olarak geride bırakıp, yeniden zor günleri yaşamamak adına dua ve niyazlarda bulunacağız. Allah, cümlemizin dualarını kabul eylesin. Üç ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyor, böylesi gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek her zaman ihtiyaç duyduğumuz sevginin tüm insanlar arasında yayılmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimiz ve bütün İslam aleminin Regaip Kandili’ni en iyi dileklerimle kutluyor, vatan toprağını korurken şehitlik mertebesine ulaşmış tüm kahraman vatan evlatlarımıza da Yüce Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

iha