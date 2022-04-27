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Rektör Turgut’tan Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr., Mehmet Turgut, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 17:08
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Rektör Turgut’tan Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr., Mehmet Turgut, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Turgut, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesine kavuşturan yüce Allah’a binlerce kez şükür ettiklerini dile getirdi. Rektör Turgut, “Mübarek Kadir Gecesine ulaşmış olmanın manevi hazzını, rahmetini ve bereketini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin rahmet ve bereketinin, ülkemizin her bölgesine çağlayan bir nehir gibi ulaşmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Şüphesiz bu kutsal gece, gönül dünyamızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin ülkemizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatarak tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni en iyi dileklerimle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarınız kabul ve makbul olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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