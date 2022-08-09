Rektör Turgut YKS İl 1.si Esmer’e akülü sandalye hediye etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sayısal Türkiye 126.’sı ve Adıyaman İl 1.’si Seren Esmer’e, hayırsever bir iş insanı tarafından temin edilen akülü sandalyeyi hediye etti.

Esmer’i Eskisaray mahallesindeki dedesinin evinde ziyaret eden Rektör Turgut, dede Osman Işık ve baba Orhan Esmer ile bir süre sohbet etti.

Seren Esmer’i makamında ağırladığı ziyarette akülü sandalye sözü verdiğini belirten Turgut, bir hayırseverimizin desteği ile temine dilen akülü aracı teslim ederek sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Rektör Turgut, “Seren kızımızın YKS’de elde etmiş olduğu başarı göğsümüzü kabarttı. Seren’in bundan sonraki kariyer yolculuğunda yanında olacağımı belirtirken, üzerinde büyük emekleri olan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret ve aldığı hediyeden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Seren Esmer, büyük bir yükten kurtulduğunun altını çizerek, “Rektör hocamın desteklerini kendisi ile tanıştığım günden bu yana yanımda hissediyorum. Hocamıza ve hayırsever iş insanı abimize bu güzel hediyeden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

iha