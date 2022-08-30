Rektör Turgut, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Rektör Turgut, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, bütün dünyaya örnek olacak şekilde yüce Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu ve insanüstü mücadelesinin sonucunda kazanılmış büyük bir zafer olduğunu söyledi. Rektör Turgut, “Türk milletinin başlattığı istiklal mücadelesi yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen zaferler ayı olan Ağustos’un sonunda elde ettiği büyük taarruz ile zafere ulaşmıştır. Böylece 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan liderliğindeki Malazgirt Zaferi ile açılan Anadolu’nun kapısı, 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal liderliğindeki başkomutanlık meydan muharebesi ile bir daha kapanmamak üzere ilelebet açılmıştır. Bu vesileyle bir kez daha Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

iha