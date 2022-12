Rektör Prof. Dr. Turgut, yeni yıl mesajı yayımladı

Rektör Prof. Dr. Turgut, “Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün artmakta olan Türkiye'miz, son yıllarda büyük atılımlara imza atmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel sayesinde araştıran, sorgulayan ve üreten bir gençlik ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak ufku geniş, yarınları umut dolu ve geleceği aydınlık bir Türkiye bizleri beklemektedir. Coğrafi olarak dünyanın merkezinde bulunan bu güzel ülkemizin dünya milletleri içerisinde daha da yüksek bir mertebeye gelmesi hiç şüphesiz nesillerini iyi yetiştirmesi ile mümkündür. Bu anlamda herkes üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmelidir. Geriye dönüp baktığımızda bilimsel, kültürel ve sosyal alanda her geçen yıl büyüyen, gelişen ve ilimizi, ulusal ve uluslararası platformlarda layıkıyla temsil eden bir üniversite haline geldik” dedi.

“Yeni yılın huzur ve başarı getirmesini diliyorum”

Emaneti layıkıyla yapmanın gururu bizleri motive ediyor diyen Rektör Turgut, “2023 yılına kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar ve elbette yeni umutlar demektir. Bu umutları yeşertmek, bu umutları canlı tutmak adına, verilen emanetin sorumluluğuyla aynı şevk ve heyecanla çalışıp ülkemize, milletimize faydalı bir şeyler ortaya çıkarmak her bireyin ödevi olmalıdır. Bu vesile ile Adıyaman Üniversitesi camiasının, tüm Adıyaman halkının ve elbette kıymetli öğrencilerimin yeni yılını en iyi dileklerimle kutluyor, 2023’ün ülkemize ve tüm insanlığa sevgi, barış, kardeşlik, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.