Refüjlere otomatik sulama sistemi döşeniyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında yer alan orta refüjlerde gerçekleştirilen otomatik sulama sistemi çalışması hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nin güney kısmındaki orta refüjlere sulama ve damlama tesisatı döşendiğini açıklayan yetkililer, 5 kilometrelik bu tesisatın şehir içme suyundan bağımsız olduğunu dile getirdi.Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla refüj ve kavşakların daha yeşil bir hale geleceğini sözlerine ekleyen yetkililer, “Otomatik sulama sistemi ile birlikte refüj ve kavşaklarda daha rahat bir şekilde çimlendirme ve bitkilendirme çalışmaları yapacağız. İnşallah bu çalışmamızı şehrin tamamında hayata geçireceğiz” diye konuştu.Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: PHA