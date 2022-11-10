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Ramazan Aşçı,Okul müdürleri ile sınav değerlendirme toplantısı yaptı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın başkanlığında LGS ve YKS çerçevesinde okul müdürleriyle sınav değerlendirme toplantıları yapılarak yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Kasım 2022 Perşembe 10:46
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Ramazan Aşçı,Okul müdürleri ile sınav değerlendirme toplantısı yaptı

Okul müdürleri ile yapılan toplantılarda Teftiş Kurulu Başkanı ve sorumlu şube müdürleri katıldı.Ölçme ve değerlendirme çalışmaları çerçevesinde Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda ortaokul ve lise müdürleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirildi.

Adıyaman Ölçme Değerlendirme Merkezinin yapmış olduğu sunum doğrultusunda Adıyaman'ın merkezi sınavlardaki başarısı değerlendirildi. Ortaokul müdürleriyle yapılan toplantıda Adıyaman'ın LGS, lise müdürleriyle yapılan toplantıda ise YKS karneleri okul müdürlerine verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan ve yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler, AR-GE biriminin hazırlamış olduğu sunum doğrultusunda görüşülerek bu projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, LGS ve YKS'de gösterilen performansı içeren sunumu takip ederek genel başarı durumu ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptı. Ayrıca kentte ki başarı seviyesini daha yukarı çekmek için zaman kaybetmeden gerekli adımları atmak gerektiğini vurguladı. Yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler hakkında görüşleri dinledikten sonra toplantıya katılan tüm şube ve okul müdürlerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.


Kaynak:PHA

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