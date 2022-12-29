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Protokol Tarım Mükemmeliyet Merkezi'ni inceledi - Videolu Haber

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
29 Aralık 2022 Perşembe 13:09
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Protokol Tarım Mükemmeliyet Merkezi'ni inceledi - Videolu Haber

Yapımı devam eden Tarım Mükemmeliyet Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekilli İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
"Bademden değişik ürünler katma değer üretilerek yurt içi pazara sunacağız"
Tarım Mükemmeliyet Merkezi inşaat alanında incelemede bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Adıyaman’ın prestij projelerinin bir tanesinde Tarım Mükemmeliyet Merkezinin inşaatında bulunuyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kapalı alanlı bir inşaat. Tamamlandığında parasal olarak 35 milyon maliyeti olacak bir projedir. Üzerinde bulunduğumuz alan soğuk hava deposu özellikle nar, meyve ve sebzenin saklanacağı büyük bir soğuk hava deposu yıllık kapasitesi 3 bin ton olacak. Hemen bitişiğimizde meyve kurutma tesisi olacak. Adıyaman’ımız bildiğiniz gibi meyve ve sebze açısından zengin bir floraya sahip. O yüzden bunların daha iyi değerlendirilmesi için de sebze ve meyve kurutma tesisi de günlük beş ton kapasitesi olacak. Yeni alınacak makinelerle bu kapasite her geçen gün arttırılabilir. En önemli tesislerimizden bir tanesi de badem işleme tesisi. Biliyorsunuz ki; bademi daha çok kırıp sevk ediyoruz satıyoruz, kırılmış bade burada işlenecek. Badem yağı, file badem yapılacak. Bademden değişik ürünler katma değer üretilerek yurt içi pazara sunacağız. Makinaların alımına başladık kısa zamanda tamamlanacak.  Adıyaman çiftçimize tarımına şimdiden hayırlı olsun."dedi.
"Şehrimizin her yeri şantiyeye dönmüş durumda, her yerde bir eser her yerde hizmet görmek mümkün"
İnceleme kapsamında gazetecilere değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Adıyaman’da şehrimizin her yeri şantiyeye dönmüş durumda, her yerde bir eser her yerde hizmet görmek mümkün burada Tarım Mükellefiyet merkezinin inşaat sahasındayız. İnşaatın büyük bir kısmı tamamlanmış durumda mart ayına kadar teslim edeceğiz. Ve burada çalışan makinalar olacağından şüphemiz yok  burası çok önemli bir yer burası çok önemli bir prestij projesi aynı zamanda gıda ile birlikte tarıma dayalı sanayinin de gelişmesi konusunda bu tür paketleme tesislerine çok ciddi ihtiyacımız vardı. Özellikle kalkınma ajansımıza ve Sanayi ticaret bakanlığımıza teşekkür ederiz. Bu projenin büyük finansmanını sağladılar. Yaklaşık 35 milyona mal olacak bir proje yine il özel idaresi ve belediyenin de ilave desteleri ile beraber muhteşem bir eseri ilimize kazandırmış olduk. Adıyaman badem diyarı Türkiye’de bir numara badem konusunda ve bu bademin burada işlenmesi, paketlemesi, bademin badem yağına dönüşmesi uygun şartlar altında hazırlanarak piyasa sunulması ve katma değer bir ürüne dönüşmesi konusunda çok önemli bir proje yine tüm meyvelerin, sebzelerin toplanabilecek bir soğuk hava deposu var. Yine her sebze ve meyvenin kurutulabileceği aynı bir yer var. Bu tesisimizde hem işlenmesi, paketlenmesi ve kurutulması bölgemizde üretilen pek çok gıda ürünlerinin değerlendirilerek, işlenerek normal bir ürün haline getirmek katma değeri yüksek bir hale getirilerek piyasaya sunmak açısından önemli bir yer ilimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
"Çıkacak ürünlerimizin de katma değerinin yüksek olması lazım"
Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nin oldukça önemli olduğunu belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ise şunları söyledi:
"Adıyaman'da önceliğimiz tarımı suyla buluşturmak ve suyla buluşturduktan sonrada buradan çıkan ürünü de değerlendirmek. Adıyaman'ımızda çok güzel ve verimli topraklarımız var. Buradan çıkacak ürünlerimizin de katma değerinin yüksek olması lazım. Bu anlamda Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdiden tarım mükemmeliyet merkezinin hayırlı olmasını diliyorum"

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