Polisten kaçamayan 5 hırsız, tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen ikamet hırsızlığı olaylarına karışan ve polis ekiplerince yakalanan 5 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe merkezinde ikametlere girerek hırsızlık yapan şahıslara yönelik Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince çalışma yapıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde A.K., Ö.S., S.İ., O.G. ve M.M.B. isimli 5 şahıs yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çalınan 100 kilogram ceviz, 1 adet dijital terazi, 1 adet motorlu testere ve 2 adet keklik ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 5 şahıs, sevk edildikleri Gölbaşı Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan ikametlerde çalınan ve daha sonra ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine polis ekiplerince teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha