Polisi gören madde bağımlıları kayıplara karıştı

Adıyaman’da, site bahçesine girerek madde kullanan şahıslar, polis ekiplerini karşılarında görünce kayıplara karıştılar.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan bir site bahçesine girerek burada madde kullanan şahısları fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen yunus polis ekipleri belirtilen bölgeye geldi. Polislerin geldiğini fark eden şahıslar, hızla ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, bir süre olay yeri ve çevresinde yaptıkları devriye görevi sonrasında olay yerinden ayrıldı. Site sakinleri çalışmalarından dolayı polislere teşekkür etti.

iha