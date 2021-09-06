Polis okul önlerinde önlem aldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte Adıyaman’da ki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda güvenlik önlemleri alındı.