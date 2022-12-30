Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda hassas burunlu Leylak'ında katıldığı arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, ekiplerin arazi taraması devam ediyor.
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Videolu Haber
ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'da, kırsal alanda toprağa gömülü bölücü terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
adıyamanlılar net
30 Aralık 2022 Cuma 20:41
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