PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda hassas burunlu Leylak'ında katıldığı arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, ekiplerin arazi taraması devam ediyor.