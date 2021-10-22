‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konferansı düzenlendi

Adıyaman Müftülüğünün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konulu konferans düzenlendi.

Türkiye Petrolleri konferans salonunda geçekleştirilen konferans Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin seslendirildiği konferansın açılışında konuşan Adıyaman Müfütü Mehmet Taşçı, “Önderimiz, rehberimiz, her şeyimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı anlamak için düzenlediğimiz konferansa hoş geldiniz. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, huzurun kentinde düzenlediğimiz bu etkinlikte Peygamberimizin hayatında vefayı anlamaya çalışacağız” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, vefa kelimesinin birçok değerin kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Vefa bir çok değere, kıymete ve vasfa kaynaklık eder. Vefalıysanız, dürüstsünüz, vefalıysanız tevazu sahibisinizdir. Vefa şükreden bir kul olmaktır, vefa Cenab-ı Allah’ın huzurunda kıyama durmak, onun önünde secdeye gidebilmektir. Peygamber efendimiz, insanları Hakka, hakikate davet ederken farklı zorluklarla karşı karşıya gelmiştir. Ona çeşitli hakaretler edilmiştir. Peygamberimize yapılanların yanında Müslümanlara zulümler olmuştur. Ancak mücadele azmini kaybetmemiştir. Eğilmemenin, bükülmemenin, hiçbir durum ve şartta dik durmanın adı vefadır. Vefa olmazsa sevgi kalmaz, vefa olmazsa saygı olmaz, vefa olmazsa sadakat olmaz. Ailede birbirlerine nikah kıyarken verdikleri söze sadık kalmaları vefadır. Peygamberimize vefa duymalıyız. Bu Mevlid-i Nebi etkinlikleri bir vefa örneğidir. Ancak bu vefa sözde kalmamalıdır. Peygamber Efendimizin ashabı gibi olma gayretinde olmalıyız” dedi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, programda emeği geçenlere çok teşekkür ederek, “Sevgililer sevgisi Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını Cenab-ı Allah bize de tatbik etsin inşallah” dedi.

Peygamber Efendimize yönelik yazdığı şiir ile konuşmasına başlayan Vali Mahmut Çuhadar, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Biz sadece ve sadece kendimizi düşünerek bir yşere varamayız. Bu gün yarın insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla hepimizin dünyasıdır. Ne kadar paylaşıyoruz. Pandemi türü illetlerden ders almalıyız. Belki o zaman Allah’ın rızasına ereriz” diye konuştu.

iha