Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konferansı düzenlendi

Adıyaman Müftülüğünün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konulu konferans düzenlendi.

22 Ekim 2021 Cuma 17:35
2 Okunma
‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konferansı düzenlendi

Adıyaman Müftülüğünün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konulu konferans düzenlendi.

Türkiye Petrolleri konferans salonunda geçekleştirilen konferans Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin seslendirildiği konferansın açılışında konuşan Adıyaman Müfütü Mehmet Taşçı, “Önderimiz, rehberimiz, her şeyimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı anlamak için düzenlediğimiz konferansa hoş geldiniz. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, huzurun kentinde düzenlediğimiz bu etkinlikte Peygamberimizin hayatında vefayı anlamaya çalışacağız” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, vefa kelimesinin birçok değerin kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Vefa bir çok değere, kıymete ve vasfa kaynaklık eder. Vefalıysanız, dürüstsünüz, vefalıysanız tevazu sahibisinizdir. Vefa şükreden bir kul olmaktır, vefa Cenab-ı Allah’ın huzurunda kıyama durmak, onun önünde secdeye gidebilmektir. Peygamber efendimiz, insanları Hakka, hakikate davet ederken farklı zorluklarla karşı karşıya gelmiştir. Ona çeşitli hakaretler edilmiştir. Peygamberimize yapılanların yanında Müslümanlara zulümler olmuştur. Ancak mücadele azmini kaybetmemiştir. Eğilmemenin, bükülmemenin, hiçbir durum ve şartta dik durmanın adı vefadır. Vefa olmazsa sevgi kalmaz, vefa olmazsa saygı olmaz, vefa olmazsa sadakat olmaz. Ailede birbirlerine nikah kıyarken verdikleri söze sadık kalmaları vefadır. Peygamberimize vefa duymalıyız. Bu Mevlid-i Nebi etkinlikleri bir vefa örneğidir. Ancak bu vefa sözde kalmamalıdır. Peygamber Efendimizin ashabı gibi olma gayretinde olmalıyız” dedi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, programda emeği geçenlere çok teşekkür ederek, “Sevgililer sevgisi Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını Cenab-ı Allah bize de tatbik etsin inşallah” dedi.

Peygamber Efendimize yönelik yazdığı şiir ile konuşmasına başlayan Vali Mahmut Çuhadar, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Biz sadece ve sadece kendimizi düşünerek bir yşere varamayız. Bu gün yarın insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla hepimizin dünyasıdır. Ne kadar paylaşıyoruz. Pandemi türü illetlerden ders almalıyız. Belki o zaman Allah’ın rızasına ereriz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı
Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor
Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor
Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu
Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu
Çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı
Çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı
Samsat’ta doğalgaz mutfaklara ulaştı
Samsat’ta doğalgaz mutfaklara ulaştı
Milletvekili Tutdere, badem üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı
Milletvekili Tutdere, badem üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı
Ticari taksiler denetlendi
Ticari taksiler denetlendi
Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç’a iletti
Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç’a iletti
Otluk yangını çamlık alana sıçramadan söndürüldü
Otluk yangını çamlık alana sıçramadan söndürüldü
Kağıt toplayıcısının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Kağıt toplayıcısının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Dünya Gazeteciler Günü’nde İHA’ya ziyaret
Dünya Gazeteciler Günü’nde İHA’ya ziyaret
Başkan Kıymaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Kıymaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Okul servis şoförleri bilgilendirildi
Okul servis şoförleri bilgilendirildi
Gerger’in su sorunu çözülüyor
Gerger’in su sorunu çözülüyor
Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ çıkartması
Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ çıkartması
Virajı alamayan kamyon yan yattı
Virajı alamayan kamyon yan yattı
Aydın: “Adıyaman’a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık”
Aydın: “Adıyaman’a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık”
Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Alacak verecek kavgasını polis ayırdı
Alacak verecek kavgasını polis ayırdı
Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Terör örgütüne üye 2 kişi gözaltına alındı
Terör örgütüne üye 2 kişi gözaltına alındı
Zabıta ve polisten dilenci operasyonu
Zabıta ve polisten dilenci operasyonu
AK Parti heyeti muhtarlar ile bir araya geldi
AK Parti heyeti muhtarlar ile bir araya geldi
Şüpheli araçtan kubar esrar maddesi ele geçirildi
Şüpheli araçtan kubar esrar maddesi ele geçirildi
KOBİ’lere dijitalleşme eğitimi
KOBİ’lere dijitalleşme eğitimi
Otomobil camında örnek ‘not’
Otomobil camında örnek ‘not’
Down sendromlu çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Down sendromlu çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Kırlangıç Yuvası adlı kitap çıktı
Kırlangıç Yuvası adlı kitap çıktı
Adıyaman’da Muhtarlar Günü kutlanıyor
Adıyaman’da Muhtarlar Günü kutlanıyor
Kuran kursu öğrencileri şehit için hatim indirdi
Kuran kursu öğrencileri şehit için hatim indirdi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim