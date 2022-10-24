Patlayan teker yangına neden oldu

Adıyaman’da seyir halindeki tırın patlayan tekeri yangına neden oldu.

Olay, Adıyaman Besni Karayolu Çörmük Mevkiinde meydana geldi. Adıyaman’dan Besni istikametine ilerleyen Serkan Asılsoy idaresindeki 02 AAK 304 plakalı tuğla yüklü tırın arka tekerinden birisinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü tırı durdurarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

iha