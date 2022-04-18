Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince park ve bahçelerde sıkı denetim gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ile mahalle ve çarşı bekçileri tarafından parklarda devriye görevleri gerçekleştiriliyor. Denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri şahısların üst aramalarını ve kimlik kontrollerini de gerçekleştiriyor. Ramazan ayı nedeniyle park ve bahçelerin iftar saati sonrasında kalabalık olmasından dolayı denetimlerini sıklaştıran ekipler, halkın daha rahat bir zaman geçirmesini sağlıyor.

iha