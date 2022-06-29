Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman’da, park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı yakınlarında park halinde bulunan 02 LF 693 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmından çıkan ve elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha