PARK DEDEMAN ADIYAMAN’DAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL DAVET

Park Dedeman Adıyaman, bu yıl da Sevgililer Günü’nde romantizm ve şıklığı bir arada yaşamak isteyenlerin tercihi olacak. Otel, bu özel günü Adıyaman’da geçirecek çiftlere keyifli bir akşam yemeğini canlı müzik eşliğinde sunacak.

Şefin, 14 Şubat’a özel hazırladığı menüde; birbirinden lezzetli mezelerin ve ara sıcağın ardından ana yemekte Demi Glase Soslu kuzu tandır var. Menünün en “tatlı” bölümünde ise Sevgililer Günü’ne özel kalpli pasta yer alacak.

Dileyen çiftler, akşam yemeğinden sonra Park Dedeman Adıyaman’ın lüks odalarında da konaklayabilecek.